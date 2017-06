Rafa García: "Tenemos que volver a sentirnos orgullosos de ser rojos"

En la misma sede del PSOE de Elche, de la calle General Cosidó, que por la mañana organizaba una visita relámpago de Ximo Puig, previa a su presencia en las Hogueras de San Juan, al medio día se reunían para comer unos 70 militantes que apoyaron a Pedro Sánchez y que a la hora del café han podido conocer y escuchar al alcalde de Burjassot, Rafa García. Uno y otro llegan a Elche buscando apoyos, primero para la recogida de avales, que concluye el día 2 y luego para lograr la secretaría general del PSPV que se votará el día 16 de julio.

Rafa García ha sido presentado por Alejandro Soler, que vuelve a pisar la sede del PSOE de Elche como ganador tras ser nombrado miembro de la ejecutiva federal. Los militantes han recibido a ambos con aplausos cuando han entrado en el salón donde se celebraba la comida.

Soler ha afeado a Ximo Puig quejarse de que haya un candidato que le dispute la cabeza del PSPV. Ha dicho que "no puedes abrir un proceso de primarias y luego parecerte mal que se presente alguien". También ha rechazado la crítica de que esta situación debilita al partido. Alejandro Soler ha explicado que lo que pretenden es ensanchar el partido que, en dos años, tiene que acudir a unas elecciones. "Queremos un partido abierto y participativo y no uno donde cuatro deciden por todos". Soler se ha quejado de que en dos años, el PSPV no haya convocado a los secretarios comarcales a ninguna reunión o no hayan tenido ni una directriz ni una comunicación con ellos.

Por último, ha querido dejar zanjado el asunto de la bicefalia y ha explicado que "no es la solución a todos los problemas ni un mantra, la bicefalia es necesaria donde el partido no está organizado ni activo". De esta manera, deja abierta la puerta a que se pueda producir la situación de que la misma persona sea cargo del partido e institución y no estén comprometidos por sus palabras.

Rafa García ha comenzado su intervención alabando el equipo humano que hay en el socialismo ilicitano para después ganárselos del todo y arrancar el aplauso más espontáneo y encendido al decir que "tenemos que volver a sentirnos orgullosos de ser rojos, de hacer políticas de izquierdas". Ha reivindicado las siglas del PSOE frente a aquellos años en los que se decía "poned las siglas en pequeñito" cuando se preparaban los carteles electorales.

El alcalde de Burjassot ha lamentado que el PSOE llevaba un tiempo desconectado de la sociedad y ahora con Pedro Sánchez "vuelve a tener un liderazgo claro con verdaderas propuestas de izquierdas que ayudarán a transformar la sociedad.

Ha asegurado que se presenta para secretario del PSPV porque el partido "estaba abandonado. Todos los esfuerzos estaban en la institución y es necesario volver al partido".

La jornada de hoy en la sede del PSOE ha servido para ver las dos facciones en las que actualmente se dividen los socialistas ilicitanos que comparten espacio, pero a turnos. Juntos pero no revueltos. Las discrepancias siempre han existido aunque unas veces han quedado más tapadas dentro de casa que otras. La apertura del partido a las primarias conlleva que esas diferencias en momentos concretos, se manifiesten también en público. Pero si todo va como siempre. una vez haya nuevo secretario general del PSPV, unos saldrán reforzados y los otros acatarán el mandato con mejor o peor cara.

Comentarios