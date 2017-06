Casi ocho aspirantes por cada una de las 1.887 plazas de maestro

Las oposiciones para acceder al Cuerpo de Maestros de Andalucía dan comienzo este sábado con una ratio de casi ocho aspirantes (7,5) por cada una de las 1.887 plazas ofertadas tras entrar en la lista definitiva un total de 14.314 personas, que deberán presentarse ante el tribunal asignado, donde serán informados sobre el desarrollo del proceso selectivo, y entregarán los méritos a valorar en la fase de concurso, para el que la Consejería de Educación de la Junta ha constituido 132 tribunales, cinco Comisiones de Selección y 13 Comisiones de Baremación.

En este listado final de personal admitido no han entrado un total de 79 personas que, no figurando en ninguna de las listas iniciales, presentaron alegaciones, con lo que fueron admitidas cautelarmente mientras se resolvían las mismas, a la vista de los informes oportunos que justificaran o no las causas alegadas.

Así, una resolución de la Consejería de Educación, consultada por Europa Press, expone que, solicitado informe a la Secretaría General Técnica al objeto de comprobar las incidencias alegadas, y siendo éste negativo respecto a la existencia de problemas técnicos que hubieran entorpecido u obstaculizado la presentación de las correspondientes instancias, "procede excluir expresamente del referido procedimiento al personal de referencia".

Tras el acto de presentación, el 25 de junio se desarrollará la primera prueba eliminatoria que constará de dos partes, que serán valoradas conjuntamente: una práctica para comprobar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas del candidato y otra teórica consistente en el desarrollo escrito de un tema elegido por el aspirante, de entre dos propuestos al azar por el tribunal.

Cuando se hagan públicos sus resultados, de esta fase eliminatoria, los aprobados tendrán que presentar desde el mismo día de su publicación y al día siguiente la programación didáctica, para en días posteriores desarrollar el segundo ejercicio de oposición. Así, la segunda prueba, centrada en la aptitud pedagógica y el manejo de las técnicas del ejercicio docente, consistirá en la presentación y defensa de la programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad.

En los turnos general y de reserva de discapacidad, la fase de oposición representará dos tercios de la calificación final. En la fase de concurso se valorarán los méritos de los aspirantes en cuanto a su formación académica y experiencia docente previa.

La Consejería ha convocado un total de 1.887 plazas para el Cuerpo de Maestros y se distribuyen entre las especialidades de Lengua Extranjera-Inglés (625), Lengua Extranjera-Francés (602); Música (130); Pedagogía Terapéutica (350), y Audición y Lenguaje (180). La oferta reserva el 7 por ciento de las plazas para personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

