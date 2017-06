González ocupará el puesto de Otero que no seguirá en el club

Javier Otero, adjunto a la dirección deportiva del Xerez Deportivo FC, abandona la entidad argumentando motivos laborales, su puesto lo ocupará a partir de ahora José Luis González, que ayudará a Edu Villegas en la confección de la plantilla. Otero, con amplia experiencia en el fútbol provincial, fue el primer `fichaje´ del director deportivo, que entendía que debía suplir su inexperiencia en este tipo de responsabilidades con alguien que conociera el mercado.

Otero comunicó a Edu Villegas su intención de salir del club hace unos días, pero no ha sido hasta el fin de semana cuando se ha hecho oficial por parte de la entidad. Villegas ha agradecido a Javier Otero “ la dedicación y el esfuerzo” que ha realizado en el club, “ya me dijo hace unos días que no iba a poder compatibilizar su trabajo con el puesto en el club. Me ha demostrado el tiempo que ha estado con nosotros que es un gran profesional".

A partir de ahora, será José Luis González el adjunto a la dirección deportiva, aunque seguirá también como entrenador de porteros del primer equipo.

