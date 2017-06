El Grupo VI de Tercera División volverá a tener 21 equipos

El Grupo VI de la Tercera División de fútbol volverá a tener 21 equipos con lo que la próxima temporada además de tener que jugar varios partidos entre semana, en cada jornada un equipo tendrá turno de descanso obligado.

El ascenso del Ontinyent a Segunda B y los descensos del C. D. Eldense y el Atlético Levante además de los ascensos de La Nucía, Paiporta y C. D. Roda dejan el grupo formado por siete equipos de la provincia de Alicante (Orihuela, Novelda, Elche “B”, Crevillente Dptvo., Rayo Ibense, C. D. Eldense y C. F. La Nucía), diez de la provincia de Valencia (Olimpic de Xátiva, U. D. Alzira, Torre Levante, Silla, Recambios Colón de Sedaví, Borriol, Paterna, Buñol, Atlético Levante y Paiporta) y cuatro de la provincia de Castellón (Castellón, Villarreal “C”, Almazora y C. D. Roda).

