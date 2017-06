Víctor Verdú: "Desde pequeño he querido ser piloto"

Víctor Verdú, piloto eldense de Rallyes TT, ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER para intervenir en el programa “SER Deportivos” después de haber logrado el tercer puesto en la categoría T1 de la I Baja Dehesa de Extremadura celebrada el pasado día 18 y de la que Víctor ha recordado la dureza contra la que tuvieron que luchar los pilotos soportando temperaturas de hasta 50 grados dentro del coche además de los complicado del terreno por el que discurrió la prueba.

A sus 34 años de edad, Víctor Verdú pilota un Toyota Hilux, un pickup de serie adaptado a la competición con el arco de seguridad que obliga la normativa, el sistema de extinción, el sistema de amortiguación y frenos además de la potencia del motor.

Víctor Verdú, piloto de rallye / Cadena SER

Víctor Verdú es un apasionado del mundo del motor. De hecho, comenzó haciendo rutas con una moto en la modalidad de Enduro hasta que a través de su otra afición, la escalada, coincidió en Cuenca con pilotos entre los que estaban el campeón de España Manolo Plaza y Alfonso de Miguel que es en la actualidad su copiloto y que viajaban hasta Marruecos para participar en rallyes. Le invitaron a uno de esos viajes hace seis años y poco a poco se fue introduciendo en este mundillo hasta participar en el Campeonato de España. Reconoce que “esta afición requiere tiempo y patrocinadores porque aquí el que más dinero tiene es el que más arriba está”.

Víctor Verdú reconoce que el impulso que le ha dado el experimentado piloto Manolo Plaza le ha ayudado en gran medida además de la aportación de la mercantil Vaxtor System sin olvidar el equipo de asistencia mecánica que corre a cargo de la firma eldense R & K Motor Sport además de su propia aportación económica.

Advierte el piloto de Elda que está en el Campeonato de España de Rallyes “para disfrutar aunque a todos nos gusta ganar” aunque eso sí, está dispuesto a que su participación no sea fugaz y tenga carácter de continuidad “con lo que me ha costado llegar hasta aquí. Siempre he querido ser piloto, en el colegio cuando todos querían ser futbolistas y decía que piloto”.

Asegura tener “muy buena relación” con el también piloto eldense José Augusto González y su copiloto villenense Pochola Hernández y no oculta que “me han ayudado mucho con las inscripciones y las verificaciones”.

Víctor Verdú está preparando ya la próxima prueba que es la Baja Aragón de Teruely que “está calificada como la más importante del calendario porque además de para el Campeonato de España con el coeficiente 2 por su dureza, es puntuable para el Mundial y vienen los mejores pilotos en coches, camiones y motos”.

El piloto eldense no ha querido dejar pasar la oportunidad para referirse a su copiloto sin ahorrar elogios hacia él. “Es el que me guía y me lleva por el buen camino tanto por los consejos que me da como por la interpretación del road book. Gracias a él estoy más delante de lo que debería”.

