"En apenas diez minutos habíamos cerrado el acuerdo"

Juan Benítez es otro de los futbolistas importantes que ha dado el sí a Vicente Vargas para continuar la temporada que viene vistiendo la elástica azulina. En declaraciones a la Cadena SER reconocía que “no ha sido difícil, en apenas diez minutos estábamos apretándonos las manos cerrando el acuerdo”. Benítez se mostraba “muy contento” tras el ascenso conseguido la temporada pasada.

En lo personal, el delantero jerezano se pone como objetivo mejorar los números durante esta campaña. Con 14 goles ha sido el segundo máximo goleador del equipo, marcando el gol en Lora que obró el milagro. “Todo lo que sea ayudar al equipo será bueno. El equipo pinta bien, Vicente ha hecho tres fichajes bastante buenos”. También destacaba la continuidad de su compañero en la delantera, Pedro Carrión, quien “además de meter goles hace un trabajo sin balón que mucha gente no ve” y es que fueron ambos quienes fabricaron el gol del ascenso y marcaron casi el 50% de los goles del equipo.

Además de Benítez también se han oficializado en los últimos días las renovaciones de Orellana, Israel y Alberto del Río y en las próximas horas podrían cerrarse las de Rubén y Javi Gómez, que ocuparían plazas de sub 23. No continúa Carlos Álvarez, al que el cuerpo técnico ya ha comunicado que no cuenta con él.

