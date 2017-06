José Fiscal: "Somos moderadamente optimistas con el incendio"

El incendio que está afectando al Parque Natural de Doñana parece, según las últimas noticias, que puede ser controlado hoy mismo. Más allá de las consecuencias medioambientales que esto supone para una zona declarada Patrimonio de la Humanidad, muchas personas se han visto atrapadas por el incendio, entre ellas bastantes sevillanos que tienen una segunda residencia allí o que simplemente fueron a pasar el día. Estos se encontraron una carretera cortada, niños a su cargo y sin un lugar en el que quedarse, por lo que algunas personas que sí tienen residencias en Matalascañas, les ofrecieron refugio.

En la edición de Hoy por Hoy Sevilla, hemos querido acercarnos a los testigos de estas situaciones, algunas muy angustiosas, por las que han pasado todos aquellos que, o bien intentaban salir de la localidad costera, o bien esperaban alguna información que les indicara qué hacer. Así, hemos hablado con el presidente de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, Juan José Gómez Palma, quien nos ha relatado cómo la coordinación entre vecinos y Guardia Civil ayudó a muchas de estas personas que se vieron inmovilizadas; Carolina Cabrera, 2º Teniente de Alcalde de Almonte, por su parte, también relató cómo empezó el incendio y las medidas que llevaron a cabo para tranquilizar a la población.

Playa de Matalascañas / Cadena SER

También ha pasado por el programa el consejero de Medio Ambiente José Fiscal con las últimas noticias sobre la evolución del incendio, "muy grande", que está afectando a la zona. Según los datos que está recabando del Puesto de Control, "la noche había sido muy buena en cuanto al viento", por lo que "son moderadamente optimistas". Está casi convencido de que el Parque de Doñana no se verá afectado, aunque "no se decretará que el incendio está controlado hasta que no haya ni la más mínima posibilidad de que siga adelante". José Fiscal...

