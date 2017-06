El Seprona investiga las causas del fuego

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este lunes que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está llevando a cabo una investigación en "determinadas" zonas del entorno natural de Doñana afectadas por el fuego a fin de "poder determinar lo antes posible cuál ha sido la causa del incendio".

En declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado dispuesto en Mazagón (Huelva) por el incendio forestal declarado este sábado en el término onubense de Moguer, Juan Ignacio Zoido ha informado de que en esta investigación están participando especialistas de la Guardia Civil de Andalucía y también expertos del Seprona procedentes de Madrid.

El ministro ha afirmado que, "aunque hoy lo importante es trabajar para sofocar el incendio primero, estabilizarlo después y empezar a analizar cuáles han sido las causas y empezar a valorar los daños para que cada administración pueda contribuir inmediatamente, como el Gobierno ha venido haciendo en las últimas inundaciones, para que los efectos sean inmediatamente reparados", ha expresado.

"Son distintas las caras que tenemos todos hoy, ayer era un día muy complicado, las condiciones climatológicas eran totalmente distintas a las de hoy, ayer las condiciones eran adversas, con mucho viento, con un viento cambiante, mucha temperatura y baja densidad de humedad, y hoy es todo lo contrario", ya que "aunque la temperatura es alta, hay humedad y no tenemos nada de viento", ha destacado el ministro.

Zoido ha destacado que "hay una moderada y razonable buena impresión" y ha agradecido el trabajo "absolutamente de todos los servidores públicos" que han estado trabajando en las últimas horas en la extinción del fuego, ya que "ha sido una noche muy intensa" y aunque las condiciones climatológicas han sido "favorables", los medios terrestres han estado trabajando "toda la noche".

De este modo, ha precisado que, por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME), son ahora más de 250 los efectivos desplegados en la zona, a los hay que sumar 73 vehículos pesados y el "decisivo" trabajo efectuado por dos empujadoras "para hacer cortafuegos" a fin de "evitar la propagación en el supuesto de que las condiciones fueran adversas y empezara nuevamente a castigarnos el viento cambiante".

El ministro, por todo ello, ha agradecido el trabajo realizado a Infoca, policías locales, Bomberos y voluntarios. "Ayer era el día de estar todos unidos para que todas las administraciones pusiéramos en común todos nuestros efectivos, que es lo que demuestra que vivimos en una gran nación", ha enfatizado.

"Moderadamente optimistas"

"Ayer todos los servidores, cada uno con independencia del uniforme bajo el que estaban trabajando y de la administración de la que dependieran, tenían un objetivo común y un mando único, y hubo verdadera y leal colaboración y coordinación", ha valorado Zoido, que ha indicado que, aunque todavía no está estabilizado, el incendio "está ya en condiciones totalmente distintas y somos moderadamente optimistas".

El ministro, asimismo, ha destacado que "hasta ahora no ha habido ninguna desgracia personal" y no ha habido que lamentar daños en la maquinaria cualificada con la que están trabajando, de forma que los desalojos "se han producido de manera ordenada" y en la noche de este domingo hubo 750 personas realojadas, punto en el que ha expresado su agradecimiento a los ayuntamientos que han facilitado dichos realojos.

"Tenemos que seguir trabajando, el día de hoy va a ser muy importante, podrá ser decisivo si las condiciones no cambian, si el viento no se incrementa en una intensidad lo suficientemente alta para que cambien las circunstancias, si no rola como ha venido rolando de forma tan frecuente como en el día de ayer, podríamos estar pensando en que afortunadamente hoy la cosa pueda quedar bastante estabilizada", ha dicho Zoido.

Por ello, "a ver si pronto podemos empezar a pensar que este incendio pasa a ser historia", ha afirmado Zoido, que ha abogado por "concienciar" a toda la sociedad de que "hay que cuidar el medio ambiente". "Esperemos que las condiciones sigan siendo favorables y que el trabajo de estos profesionales pueda culminar con el éxito que todos deseamos", ha finalizado.

Comentarios