Proyectará películas familiares en el Paratge de Sant Josep

Les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó ya han iniciado la temporada alta turística. Un verano que se presenta con “muy buenas expectativas y con iniciativas deportivas, culturales y de ocio para todos los públicos en el Paratge”, tal y como ha destacado el consejero delegado de Emsevall, Jorge García. La principal novedad es la ampliación de las clases de aerolatino, que se celebrarán los lunes, miércoles y jueves a las 9.30 horas, y los martes y jueves a las 19.30 horas.

Esta es la primera vez que se realizarán también en horario de tarde “para compatibilizar los horarios de la gente que trabaja por la mañana y que nos lo ha pedido muchas veces porque quieren disfrutar de esta manera tan divertida de hacer deporte”. El ciclo Pel·lícules d'estiu en família es otra de las apuestas novedosas de este verano en la pista de baile del Paratge de Sant Josep, ya que todos los miércoles de julio a las 19.30 horas se proyectarán películas familiares en una pantalla gigante.

Pensando también en los más pequeños, todos los miércoles de 11.00 a 13.00 horas el arqueólogo Miquel Guardiola será el encargado de mostrar “como vivían nuestros antepasados, como fabricaban sus herramientas con silex y como hacían fuego” dentro de las Jornadas Didácticas de la Prehistoria que “ya fueron un éxito el año pasado”. Las noches de baile se mantienen en tres a la semana y se celebrarán todos los sábados, domingos y lunes.

En este sentido, García ha explicado que se cambia la sesión del viernes por la del sábado “para que no se solape con el Singin' in the cave”, puesto que el pasado verano “detectamos que se producían interferencias entre la música de una actividad y otra y generaba molestias”. Además este sábado, 1 de julio, a las 22.00 horas tendrá lugar el III Festival de fin de curso de Más Que Baile, que contará con exhibiciones, animación, baile social y un DJ para cerrar la noche.

El edil ha afirmado que el objetivo de esta programación es que el Paratge de Sant Josep “no sea solo un lugar de ocio para los turistas sino también para todos los valleros y valleras, porque queremos que vuelvan a tener este espacio natural como referente para disfrutar de sus vacaciones y de su tiempo libre”.

Cabe recordar que en 2016 se batieron todos los récords de visitantes en les Coves de Sant Josep, superando los 205.000 turistas. Así, García ha señalado que “seguimos trabajando para mejorar y ofrecer una oferta turística de calidad”, para lo que durante este invierno se ha formado a los trabajadores del río subterráneo en atención al público e inglés.

