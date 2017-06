El Nueva Elda F. S. apura los plazos para competir en Segunda B

El C. D. Nueva Elda F. S. tiene de plazo hasta el próximo viernes día 30 para confirmar a la Real Federación Española de Fútbolque la próxima temporada competirá en la Segunda B del fútbol sala español o si por el contrario renuncia al derecho deportivo adquirido como campeón del Gr. 15 de la Tercera Nacional.

Arantxa Verdú / Cadena SER

Desde que se comenzó a vislumbrar la posibilidad de lograr el ascenso, la directiva que preside Paqui Sánchez se puso manos a la obra para trabajar en el presupuesto que habría que manejar para participar en la categoría de bronce. Un presupuesto que rondaría los 60.000 € teniendo en cuenta que habría que poner a disposición del entrenador David Valverde “Dada” un equipo competitivo para la categoría, que habría que compensar económicamente a los jugadores que llegaran y a los que hasta ahora han jugado de manera altruista, que el importe de los arbitrajes es bastante más elevado que en Tercera y que el capítulo de los desplazamientos se llevaría un buen bocado del presupuesto teniendo en cuenta que habría que viajar a las provincias de Ciudad Real, Madrid, Murcia y Cáceres entre otras.

Arantxa Verdú, secretaria del C. D. Nueva Elda F. S., ha pasado hoy por el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER para advertir de que “estamos apurando hasta el último momento las posibilidades y cuadrando los números para ver si estamos en disposición de afrontar el ascenso” reconociendo que “no estamos del todo lejos y no nos gustaría dejar pasar la oportunidad de ascender por lo que seguimos haciendo cuentas y tocando puertas”. Arantxa Verdú lamenta que “en Elda, el fútbol sala no está tan valorado como otros deportes y por eso nos cuesta más que nos atiendan a la hora de pedir ayudas porque no vamos de la mano de nadie”.

Reconoce la secretaria del Nueva Elda F. S. que “Es muy complicado encontrar un patrocinador fuerte por lo que ofrecemos varias opciones de patrocinio dependiendo de donde vaya ubicado el anuncio de la empresa que decida apostar por nosotros”.

Arantxa Verdú ha cuantificado entre 15.000 y 20.000 € la cantidad que necesitan para tener cubierto el presupuesto al tiempo que insiste en que “Dada no va a querer hacer un equipo que no esté preparado para competir en la categoría si no para estar cerca de los puestos de arriba”.

Lo que sí parece estar claro es que la continuidad de David Valverde “Dada” depende de la categoría en que juegue el primer equipo del Nueva Elda F. S. la próxima temporada por lo que si no se materializa el ascenso es improbable, casi seguro, que no continúe en el club al haber tocado techo en Tercera División.

En lo que a la ayuda que le pueda llegar al club desde las arcas municipales, Arantxa Verdú ha manifestado que desde la concejalía de Deportes de Elda ven poco viable dar otra ayuda económica que no sea la subvención municipal aunque desde el Nueva Elda F. S. confían en que les ayuden en caso de organizar algún torneo con equipos de Primera División.

