Dani Pendín ficha por el Mallorca de Vicente Moreno

Dani Pendín, director de la cantera de la entidad azulina, se marcha al Mallorca como ayudante de Vicente Moreno para las dos próximas temporadas. Junto a ellos también ha firmado otro ex xerecista, el preparador físico Dani Pastor, que hasta el pasado curso estuvo en las filas del FC Zenit de San Petersburgo.

Se trata de la segunda baja tras la anunciada de Javier Otero como adjunto a la dirección deportiva, que dejaba el club por “motivos personales”. Ahora, Edu Villegas tendrá que buscar un nuevo coordinador para la cantera azulina.

Mientras, Pepe Masegosa y Villegas trabajan en la confección de la plantilla para la próxima campaña y esta semana está previsto que se anuncien las primeras renovaciones y quizás, los primeros fichajes. En este sentido, el director deportivo recuerda que "es una época de muchísimo trabajo para todos, estamos acelerando para intentar confeccionar la mejor plantilla posible para cumplir con las expectativas y a ver si es posible poniendo todos de nuestra parte. El tema de las renovaciones lo hemos empezado a tratar pero ahí la última palabra va a ser del entrenador, eso está clarísimo. Yo le he entregado un informe con mi opinión sobre los que han sido hasta ahora mis compañeros tanto a nivel personal como profesional y entre todos decidiremos. Hay futbolistas con los que yo igual no me quedaría pero el sí porque entiende que se pueden ajustar bien a su forma de jugar y él decide. Aquí tengo clarísimo que prima el interés del club, que será el nuestro".

Sobre la marcha de Otero, apunta: "Tiene problemas laborales, no podía compatibilizar las dos cosas como a él le hubiese gustado y se ha marchado. Es mi amigo y siempre estará ahí para ayudarme en todo lo que pueda y yo necesite. No puede desplazarse a diario a Jerez, es muy profesional, ha visto que esta entidad necesita dedicación total y ha optado por dejarlo desde primera línea. No está él pero sí José Luis González, que es un hombre de club y nos va a ayudar con su gran experiencia".

En cuanto a los fichajes que ató durante la campaña, Juanito, Adrián Martín y Jorge Herrero, Villegas explica que "en su día llegamos a un acuerdo con los tres, están apalabrados, que no firmados, pero tendría que pasar algo bastante raro para que al final no terminasen fichando. No creo que existan problemas, si hay alguno lo daremos a conocer. Durante la semana, ya daremos a conocer los nombres de los jugadores que se van a quedar y los de algunos fichajes que ya tenemos también muy cerca".

