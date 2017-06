Carlos Álvarez baja por motivos técnicos

Llegan nuevos futbolistas al Xerez CD y hay que dejar fichas libres para los que van llegando. Carlos Álvarez no seguirá en el equipo azulino y no porque él no quería, sino porque Vicente Vargas no cuenta con sus servicios.

El delantero azulino, que fue una de las piezas fundamentales del equipo en División de Honor, encaja esta decisión con deportividad y no le coge de sorpresa, porque “ya me lo veía venir, ha sido una decisión del cuerpo técnico, Vicente y yo teníamos puntos de vista diferentes”, asume con resignación en la Cadena SER. Para el jerezano, su temporada “ha sido notable, me he encontrado muy cómodo, aunque he tenido algunas lesiones que me han ido lastrando, igual que los problemas laborales”.

Álvarez insiste en “acatar la decisión técnica, tengo aún 26 años y mi intención es seguir jugando, aunque no sé donde, tengo ofertas del Guadalcacín y de Gibraltar y ahora iré viendo qué es lo mejor”.

Sobre el Xerez CD le augura un buen futuro, “porque se están haciendo las cosas bien, se está haciendo una buena plantilla, en la que están muchos de mis compañeros y a la que están llegando jugadores importantes que pueden hacer un gran papel en Tercera”

