Dani Hedrera vuelve a casa

Ha sido presentado Dani Hedrera como nuevo jugador del Xerez CD. A sus 33 años y 15 después de su debut como azulino, con Shuster en el banquillo, el central regresa a casa “con mucha ilusión” para formar parte de un proyecto “ambicioso y que me gusta”, afirmaba el jugador ante los periodistas.

Llega procedente del Algeciras, con el que no quiso renovar a pesar de la oferta del club campo gibraltareño y ha rechazado “otras ofertas” de otros equipos de Tercera, “porque me apetecía regresar a casa”. Tiene una gran experiencia que acumula tras su paso por equipos como el Alcorcón, Castilla, Pontevedra, Zamora, Mazarrón, Oviedo, Poli Ejido, Cultural Leonesa, Lealtad y Arrollo.

Dani Hedrera se mostró muy contento y feliz por volver al Xerez CD y reconoce que “en cuanto Vicente se puso en contacto conmigo, no había nada que pensar. Esta oportunidad no podía pasar”. El central jerezano confesó que “no podía decir que no a volver a mi casa donde me he criado como futbolista y al proyecto ilusionante que se está haciendo”. “Las cosas se están haciendo muy bien y creo que es el momento de apostar por el Xerez CD. Hay que devolverle el sitio que merece”.

Por su parte, Vicente Vargas, responsable deportivo del club azulino, agradeció a Dani Hedrera que haya “antepuesto los sentimientos por encima de otras cosas”. Ha apostado mucho por venir a este equipo. Potenciará la zaga del equipo y por su carácter, será un líder del equipo”.

