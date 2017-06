Efectivos del INFOCA nos cuentan el incendio de Mazagón desde dentro

José Antonio Martínez, director del Centro Operativo del INFOCA en Huelva ha declarado en Hoy por Hoy Sevilla que "el incendio está oficialmente controlado desde esta mañana, ahora quedan las labores de refresco y liquidación". Son buenas noticias después de que efectivos del INFOCA hayan luchado, durante algo más de dos días, contra unas llamas "incontrolables por el fortísimo viento, bajo momentos de mucha tensión y peligro". También ha adelantado que "hay indicios de la causa, pero que hasta que no haya un informe completo, no se determinará nada", pero que podría tratarse de negligencia. Aunque no se ha medido la superficie quemada -se hará esta tarde- afirma que "ha sido un gran incendio por encima de las 500 hectáreas que tardarán al menos 60 ó 70 años en regenerarse".

En el programa nos ha acompañado también Mauricio Vega, técnico de operaciones helitransportado CEDEFO de Cabezudos en Almonte. Él es el piloto de un equipo de seis hombres que llegaron casi los primeros al incendio: "Nada más alzar el vuelo, vimos la columna de humo y nos hicimos una idea de lo grande que era". Esto fue a las nueve de la noche, cuando sobrevolaron la zona para hacerse una idea de "como atacar el incendio" y poder hacer una estrategia de trabajo "muy complicada porque ya se hacía de noche y porque el viento levantaba unas lenguas de fuego brutales". Las condiciones meteorológicas eran tan malas que tuvieron que empezar por un flanco, porque la cabecera "era un auténtico infierno".

Escuche las declaraciones completas de ambos miembros del INFOCA:





