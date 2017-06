Padilla continuará una temporada más

Tras la llegada de Masegosa se pone en marcha el apartado de renovaciones en el Xerez Deportivo FC. Uno de los primeros ha sido el lateral Alex Padilla, que queda vinculado al club azulino durante una temporada más. El jerezano se ha mostrado “muy contento” con su renovación “sobre todo después de cómo acabó el año”.

Confiesa a la Cadena SER que lo primero en lo que pensó cuando se lesionó fue que podía estar fuera la temporada que viene. “Ahora ya estoy mucho más tranquilo y quiero empezar a hacer las cosas con buen pie”. Con respecto al estado de su lesión nos dice que tanto los fisioterapeutas del club como él están bastante sorprendidos por lo rápido que está evolucionando todo. A pesar de ello, Padilla no se pone fechas. “Hago varias horas de rehabilitación al día con mi fisio de confianza”.

Lo que sí está claro es que tiene muy difícil llegar al comienzo de una temporada con muchos cambios en el club. “Es un proyecto muy ilusionante, con aire fresco”. Aún no ha hablado con el entrenador, pero “me he enfrentado a él y todo el mundo dice cosas buenas de él”. Además del lateral, Villegas también ha cerrado en las últimas horas las renovaciones de Cuenca y Caballero y el fichaje del portero José Manuel Camacho, procedente del Cacereño. Iván Ares, Álvaro Ramírez, Enrique Olmo, Adri Domínguez y Antonio Benítez no seguirán en el club.

Comentarios