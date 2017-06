El musical "Dirty Dancing" llega al Teatro Villamarta

'Dirty dancing', la versión teatral del gran clásico del cine de la década de los 80, se pondrá en escena en el Teatro Villamarta desde este miércoles día 28 de junio hasta el domingo día 2 de julio. El musical, que ha dado el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios, está dirigido por Federico Bellone y producido por Letsgo.

Según ha informado la Fundación Villamarta, el espectáculo llega a Jerez tras su paso por ciudades como Madrid y Barcelona, donde ha conseguido colgar repetidamente el cartel de entradas agotadas. El musical se ha venido representando en su segunda temporada en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid para, a continuación, iniciar una gira por ciudades como Logroño y Vigo. Tras su paso por Jerez, la gira continuará en Málaga, Bilbao, Alicante y Barcelona (segunda temporada a partir del 6 de diciembre en el teatro Tívoli).

La autora del film, Eleanor Bergstein, ha sido la responsable de la adaptación teatral del musical. La película reinventó el género del baile con un nuevo estilo y una increíble historia que consiguió atrapar al espectador en su estreno en las salas de cine en 1987, siendo galardonada con diversos premios entre los que destaca el Óscar a la Mejor Canción Original por '(I've had) the time of my life'. Su puesta en escena en el teatro mantiene la esencia original de la película y ha permitido a la autora incluso añadir más escenas de la historia de amor entre los protagonistas, los padres de Baby y el entorno de lo que sucede.

Antes de su llegada a España, el musical se estrenó con un gran éxito en el teatro Royal de Sydney (Australia), convirtiéndose en un fenómeno mundial con producciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, donde ha batido records de taquilla en el West End de Londres.

A España llega de la mano de Letsgo, productora que también llevó la obra al Gran Teatro Molière de Ciudad de México con un elenco propio del país. En su gira por España son los actores Amanda Digón y Christian Sánchez los responsables de interpretar a Baby y Johnny Castle. Además, el show cuenta con música en vivo, siendo sin lugar a dudas una de los protagonistas, ya que se vuelve cómplice de los personajes y crea una provocadora atmósfera que cada noche hace vibrar al público.

En el espectáculo se puede disfrutar asimismo de la versión original de las canciones de la película, entre las que destacan 'Hungry eyes', '¡Hey! Baby', 'Do you love me?' y la galardonada con el Oscar '(I've Had) The Time of My Life'.

Comentarios