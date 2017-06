Y, por fin, la rueda echa a rodar

He de confesar que Gustavo Aranzana no partía entre mis favoritos para ocupar el cargo de entrenador “jefe” del Leyma Coruña tras la salida de Tito Díaz. Un técnico que lleva un lustro en el exilio, alejado de la competición doméstica, puede caer, desgraciadamente, en el olvido y quedarse fuera de todas las quinielas.

¿Qué hace que entrenadores de prestigio como el propio Aranzana, Miguel Ángel Martín, Javier Imbroda, Paco Olmos, Manolo Hussein, Edu Torres, incluso Alfred Julbe, en su momento, dejen de tener espacio en las categorías profesionales de nuestro país? Es éste un tema para una reflexión y debate que no han lugar en esta entrada pero lo que está claro es que, cuando un entrenador se baja (o lo bajan), por el motivo que sea, de la rueda, es muy complicado que se reintegre a ella.

Recuerdo que el vallisoletano ya había sido objeto de deseo de la directiva del club coruñés hace cuatro años aunque, por aquel entonces, la balanza se decantó del lado de Tito Díaz. El destino le depara ahora una oportunidad que no tengo dudas de que sabrá aprovechar.

Y es que, pese a que a muchos no nos gustó la salida Tito Díaz, no podemos discutir que su sustituto es un técnico de primer nivel. Aranzana tiene un curriculum extenso y envidiable. No son muchos los que pueden presumir de haber sido, durante casi dos décadas, primer entrenador de equipos ACB, de haber conseguido dos ascensos, de haber formado parte de la estructura de la FEB, haciéndose cargo de diferentes categorías inferiores y siendo entrenador ayudante de la selección absoluta. Es cierto que sus años más exitosos en el mundo del baloncesto quedan muchos años atrás, pero su bagaje es más que suficiente para ilusionar a una afición que en las últimas semanas estaba ávida de noticias.

A buen seguro que su reciente paso por ligas extranjeras de escasa repercusión en nuestro país, como la venezolana y la marroquí, lejos de ser una experiencia degradante, le habrá servido para oxigenarse, respirar aire fresco, vivir nuevas experiencias, actualizarse y entender el baloncesto desde una nueva perspectiva. Más que un destierro, sus años en el extranjero han sido vivencias productivas y enriquecedoras que le ha convertido en mejor entrenador y mejor persona.

Por este motivo, aprovecho estas páginas para pedir a los seguidores del Leyma Coruña que no descarguen en el nuevo técnico su descontento por la no renovación de Tito Díaz, que otorguen, desde el primer momento, toda su confianza y apoyo a Gustavo Aranzana. Un Aranzana que, con sus entrenadores ayudantes y la directiva empezarán en breve a planificar la plantilla de cara a la próxima temporada. Tienen trabajo por delante, ya que no hay ningún jugador del pasado curso con contrato en vigor. La rueda ha echado a rodar… y ya no hay quién la pare.

