Nino se plantea no seguir en el Elche C.F. tras recibir una oferta del Tenerife

El Elche C.F. tenía cerrado un acuerdo con el delantero Nino, de 37 años, pero una propuesta del Tenerife ha dejado en el aire la continuidad del almeriense, tal y como ha reconocido el director deportivo franjiverde Jorge Cordero.

Cordero ha comentado que "el martes teníamos un principio de acuerdo con Nino. Estaba prácticamente hecho, pero ha recibido una oferta de superior categoría y el jugador lo está viendo con su familia. Nos hemos dado un plazo y esperamos que este viernes nos dé una respuesta definitiva".

En cuanto a la situación del central Sergio Pelegrín, de 38 años, Jorge Cordero ha explicado que "me reuní con Pelegrín y con su agente. Les hice llegar una propuesta hace diez días y todavía no me han dicho nada. Eso me hace pensar que quizá no la estén considerando mucho, por tanto estamos buscando otras opciones".

