Gabilondo destaca la importancia del periodismo de calidad

El periodista Iñaki Gabilondo ha destacado este miércoles la importancia del periodismo de calidad, al tiempo que ha subrayado el compromiso de éste con la sociedad, calificando a esta actividad como "un aliado del proceso de libertad de las personas".

Gabilondo ha pronunciado este miércoles la conferencia inaugural de la XV edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla), que ha denominado 'Lo que pasa y lo que no pasa'. En dicho acto, también han participado el rector de la UPO, Vicente Guzmán; el alcalde de Carmona, Juan Ávila; el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, y el director de la sede de la Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta, Francisco Hidalgo.

Durante su ponencia, Gabilondo ha afirmado que "el periodismo deja de preocuparse por lo que tiene que contar cuando tiene que empezar a contar lectores, oyentes y espectadores" y ha asegurado que "sólo podemos desarrollar nuestra actividad si lo ponemos al servicio de la sociedad".

Por otro lado, el periodista ha subrayado que "la actividad sustancial del periodismo es la información, que debe tener un compromiso con la sociedad y sus derechos ciudadanos". Sin embargo, una de sus críticas ha sido en relación con el sistema financiero. En este sentido, Gabilondo ha hecho hincapié en que "el periodismo no puede basarse en la rentabilidad como el gran valor".

Para concluir, Gabilondo ha señalado que si alguien se pregunta qué va a pasar "está haciendo una pregunta equivocada". En su opinión, no hay que preguntarse qué va a pasar sino "qué vamos a hacer. Porque no va a pasar nada que no vayamos a hacer y lo que viene por detrás no está escrito, va a estar determinado por lo que hagamos, por lo que no hagamos y por lo que permitamos que se haga", ha finalizado.

Comentarios