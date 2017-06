Camarasa: "Tenemos que mirar hacia Europa"

Víctor Camarasa se ha convertido en el segundo refuerzo del Betis. El conjunto bético pagará al Levante 8 millones de euros por el 80 por ciento del jugador. El centrocampista, de 23 años, tenía otras ofertas, pero no dudó ante el interés verdiblanco: "Estoy muy contento, es una oportunidad que no voy a desaprovechar. Sé la confianza que habéis depositado en mí y lo quiero devolver. Lo voy a dar todo. Estoy aquí para ser feliz pero quiero poner al Betis en el lugar que se merece. Es verdad que ha habido otras opciones, pero desde el primer momento tuve claro que quería firmar por el Betis".

"Tuve una reunión con Serra y hablamos de muchas cosas. Me trasmitió esa confianza en mí. Me comentó los planes que tiene el Betis para estar donde se merece. Lo primero es hacer un buen grupo, un buen equipo y tener las ideas claras con el nuevo míster. Luego hay que ir ganando partidos. El objetivo del Betis no es mantenerse en Primera, por supuesto que no, sino mirar hacia Europa".

Por otro lado, el presidente, Angel Haro, reconoció el interés de varios equipos por Ceballos: "Lo primero que debemos hacer es hablar con el jugador para saber qué quiere hacer. Han llamado varios equipos interesándose por él, pero no ha habido negociaciones ni hemos hablado con el Real Madrid".

