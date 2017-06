Haro mantiene la presidencia del Betis

No hubo sorpresas en la Junta General Extraordinaria de Accionista. Angel Haro seguirá al frente del Betis y su Consejo de Administración fue ratificado por los accionistas. El 21 por ciento de los accionistas votó a la continuidad de Angel Haro y López Catalán y el 10 por ciento, su cese.

Rafael Salas se mostró muy crítico en su discurso previo: "He visto a gente que ha odiado a Alfonso Pérez Muñoz por poder decidir. Podemos tener diferencias, pero ¿odiarnos? Yo nunca le he pedido el voto a nadie, siempre he dicho que cada uno vote en conciencia. Este no es el Betis que podemos querer nadie. Un Betis de 39 puntos, un Betis que se arrastra. La estabilidad la da el fútbol, la da el ganar partidos. El día que comprendamos eso comenzaremos a tener el Betis que queramos"

Angel Haro respondió al candidato: "Ha sido una campaña feroz e inoportuna. Ha criticado las decisiones del consejo, al que pertenecía hace apenas un mes"

