Operación verano, la dependencia del coche y la velocidad como modelo

Comienza la Operación de tráfico de verano. Con diez millones de desplazamientos de coches previstos en Galicia. Diez millones. En cada autopista y en cada pista. Diez millones de ocasiones en que estar alerta, conducirse con calma y saber que un coche es un aparato muy útil y, a la mínima, muy peligroso. A la espera de la llegada de ese cambio de paradigma que poco a poco se instala de la mano del sentido común. Soluciones de transporte colectivo, rebaja de la velocidad y la necesidad de convertir la carretera también en un espacio de convivencia. Hay argumentos caducos, que no ayudan a cambiar de chip. Como que no se puede reducir velocidad en Alfonso Molina, ¿POR QUÉ NO? o que los ciclistas estorban. A veces, si seguimos en la mentalidad de siempre, estorban, pero hay que cambiar de mentalidad y entender que se trata de desplazarse de un lado a otro y no tiene que ser a la máxima velocidad. Seguimos a la espera de las soluciones de transporte colectivo, que son las reales, las que permitirán crear un espacio de convivencia real también en el asfalto. Eso no impedirá que sigamos manteniendo la alerta en estas operaciones de tráfico donde jugamos con las cosas de comer. Con dos manos, las dos por favor, en un volante.

Alfonso Molina.

