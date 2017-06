Juan Pascual dimite como secretario general del Elche C.F.

El empresario ilicitano Juan Pascual ha presentado su dimisión como secretario general del Elche C.F. Pascual llegó al Club en agosto de 2015 tras el descenso en los despachos a Segunda División y fue designado para el cargo en enero de 2016.

Pascual ha hecho público un escrito en el que explica que "mi renuncia se sustenta en la convicción de que se ha cumplido una etapa, lamentablemente cerrada con el descenso, y ahora corresponde a otros asumir la tarea de devolver al Club a las categorías que por historia y prestigio le corresponde".

En su comunicado añadía que "pido disculpas si he cometido errores en mi gestión del área económica, sin embargo le dejo a mi sucesor una situación más ordenada que la que me encontré. Espero con ilusión la llegada de un nuevo consejo de administración tras la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Desde ya, me pongo a disposición del nuevo consejo que salga elegido de dicha Junta, para de manera desinteresada, ayudar en lo que sea necesario".

Juan Pascual plasmaba así sus diferencias con el actual consejo que preside Diego García. Es la segunda dimisión que se produce en el órgano rector franjiverde tras la salida la semana pasada del ya exconsejero Jaime Oliver, que sí continúa como patrono de la Fundación del Club.

