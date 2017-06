Albino, el cuarto fichaje

El Xerez CD sigue con la planificación de la plantilla para la próxima temporada. Hoy ha sido el turno de Albino, un interior zurdo de 22 años que ha militado en las canteras del Betis y el Real Madrid. La pasada temporada comenzó en el Arcos sin tener continuidad, se fue a Jédula y al poco de llegar sufrió una lesión de rodilla que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante cuatro meses pero dice estar “recuperado y al 100%”.

Albino se ha mostrado ilusionado por volver al equipo donde comenzó a jugar. “En todos los equipos en los que he estado, aquí es donde más feliz he sido. Espero jugar lo máximo posible y volver a destacar”. El nuevo fichaje xerecista no le teme a la competencia. “Sé lo que hay, pero para eso estoy aquí”. Conoce bien la plantilla pues ha coincidido con varios futbolistas como Marchante, Guerrero, Orellana y Barragán, quien ahora será su segundo entrenador.

Vicente Vargas ha insistido en varias ocasiones en que el objetivo es pelear por estar arriba y Albino tiene claro que “se está haciendo equipo para ello, debemos mirar lo más alto posible y a partir de ahí ir partido a partido”.

