Un refuerzo de lujo

David Casares ha sido presentado como nuevo futbolista del Jerez Industrial. El futbolista, que el año pasado no tuvo apenas minutos en el Xerez CD debido a una lesión llega cedido al conjunto industrialista por dos años, aunque Vicente Vargas se reserva una opción para poder repescarlo la temporada que viene. “Es un lujo tener un jugador de estas condiciones en nuestra plantilla y le agradezco porque lo ha dado todo por estar con nosotros teniendo otras ofertas encima de la mesa”, decía el técnico Juan Pedro Ramos.

Casares se mostró “muy contento y con muchas de poder ayudar al Jerez Industrial en este nuevo proyecto”. El futbolista confía en el ascenso de categoría y agradecía a técnico y directiva el interés en su fichaje. “Tenía varias ofertas de otros equipos, pero el Industrial me parecía la mejor opción”. En cuanto a su lesión, Casares comentaba que “me encuentro muy bien de la lesión y estoy entrenando por mi cuenta. No tengo ya ningún tipo de problema. Llevo casi tres años sin tener regularidad y creo que me hace falta volver a sentirme importante y tener minutos”.

Juan Pedro Ramos comentaba que siguen faltando jugadores para apuntalar la plantilla. “Por línea me siguen faltando un portero, un defensa central, un mediocentro y en breves podremos anunciar el fichaje de un delantero. Seguimos con las dudas de varios jugadores que, aunque tienen contrato con el club quieren salir para jugar en superior categoría”.

