Ramón Argüelles: “El PSOE nacional ha dado un giro y en Asturias deben tomar nota”

El coordinador de Izquierda Unida en Asturias, Ramón Argüelles ha vuelto a invitar al PSOE asturiano a dar un giro a la izquierda, y lo hace apoyándose en la propuesta realizada al coordinador de Podemos en la región, Daniel Ripa, tras el referéndum del pasado viernes sobre la identidad de IU en Asturias. Después de que casi el 95% de los militantes de la coalición que expresaron su voto se reafirmasen en la necesidad de que IU asegurase su identidad en los próximos comicios, Argüelles hizo llegar a Podemos un documento que, con el título Propuesta de Cambio para sumar Izquierda, propone conformar un bloque con los diputados de ambas formaciones que sumaría 14 escaños en la cámara regional. Para la dirección de IU en Asturias, esta sería la palanca necesaria para que el gobierno de Javier Fernández pudiese realizar políticas de izquierda. “Constantemente estamos oyendo que el gobierno no puede sacar adelante políticas progresistas porque no tiene apoyos. Lo que proponemos a Podemos es formar ese bloque para que el PSOE, si de verdad quiere realizar esas políticas, las pueda aprobar”, dice Ramón Argüelles en Asturias Hoy por Hoy.

El coordinador de la coalición en Asturias muestra a la Federación Socialista Asturiana el camino a través de la experiencia del PSOE nacional tras la victoria de Pedro Sánchez. Desde entonces el partido se ha mostrado más cercano a Podemos e Izquierda Unida y en otras comunidades como la madrileña, ese giro se está dejando notar: “El PSOE nacional ha dado un giro y en Asturias han de tomar nota de ello. Si aquí se ponen sobre la mesa políticas de izquierdas no tiene por qué volver a haber malos rollos”, explica Ramón Argüelles. Relata también que, en los dos años que van de legislatura, de lo acordado en el pacto de investidura no se ha cumplido prácticamente nada y se ha buscado el apoyo de la derecha. Por eso la dirección de IU propone a PODEMOS la formación de ese bloque, para que el PSOE de Fernández no pueda cargar las culpas en la falta de apoyos: “Si las políticas que se propongan son de izquierdas no habrá problemas, seguro”, afirma Argüelles.

Izquierda Unida en Asturias vive momentos convulsos. El debate interno en intenso y son muchos los militantes, algunos muy destacados, que no son partidarios de ese acercamiento a Podemos ante el temor de que la coalición sea fagocitada por el partido de Pablo Iglesias. El pasado viernes sus militantes fueron llamados a las urnas para votar en un referéndum sobre la necesidad de mantener la identidad de la coalición con un resultado a favor aplastante, en torno al 94%. Pero esto no ha acallado las voces críticas con la actual dirección. Cierto es que IU siempre ha sido una formación en la que los debates han estado a la orden del día y en tonos muy encendidos, pero la deriva que han venido tomando loa acontecimientos preocupa a muchos de sus militantes. La pregunta del referéndum, por vaga, no despeja las dudas sobre hasta dónde está dispuesta a llegar IU en su acercamiento con Podemos. Ante eso, Ramón Argüelles reconoce que Asturias es un territorio singular, donde IU tiene muchos concejales, alcaldes y un grupo parlamentario potente “pero cualquier cosa que vaya a pasar lo vamos a decidir entre todos”. Queda saber si la brecha abierta en la coalición tiende a cerrarse después de la consulta a las bases: “Si el problema era el tema de la identidad, está solucionado, si quienes han planteado el referéndum querían otra cosa, ir a primarias y cambiar la dirección tendrá que ser en otra consulta”, recalca.

