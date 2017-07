José Mª Roig: "El Eldense no pasará necesidades"

Con la presentación del nuevo proyecto deportivo del C. D. Eldense ha coincidido la de José María Roig como representante del nuevo sponsor de la entidad azulgrana aunque poco o casi nada concreto ha desvelado sobre la incidencia de esa relación.

José Mª Roig, representante del nuevo sponsor / Cadena SER

“Representamos a un grupo que viene a hacer bien las cosas y que conoce bien el fútbol y la estructura empresarial” añadiendo que “la respuesta a las preguntas sobre futbolistas y otras, las irá contestando el paso del tiempo. El día a día de la gestión del club”.

José María Roig representa a un grupo llamado “SAME” aunque “aquí lo importante es el proyecto del C. D. Eldense” insistiendo en que “queremos ser ese sponsor que se entiende como ayuda y no como inversor porque nosotros no somos inversores”.

Es consciente, dice Roig, de que “tenemos un trabajo adicional que hacer además de apoyar y trabajar por el equipo, tenemos que intentar disipar todos los fantasmas que tenemos por todo lo vivido y por eso sabemos que todas las miradas están puestas en nosotros”.

Confía el representante del nuevo sponsor del Eldense que “la pelotita entre” y sobre la llegada de este grupo al club, José María Roig ha argumentado que “consideramos que le hacía falta ayuda y ahí estamos. No hay más motivos” aunque reconoce que “todo club es una empresa y aquí no se pretende especular. Si el equipo va bien, el entrenador va para arriba y el sponsor tendrá su protagonismo en ese resultado” matizando que “aquí nadie piense que venimos para poner la mano…¿quién no saca un abono con sacrificio?, pues nosotros a lo mejor hemos nosotros hemos sacado 4.000”.

Tras una alusión velada a la posible conversión de la entidad en Sociedad Anónima Deportiva“si el equipo sube a Segunda División”, José María Roig ha advertido de que “el Eldense tendrá cubiertas todas sus necesidades esta temporada”.

“El compromiso tendrá la duración que el equipo necesite de nosotros” ha concluido el representante del nuevo sponsor del C. D. Eldense.

