Marcos Ramírez, tercero en Alemania

El piloto conileño Marcos Ramírez consiguió ayer el primer pódium de su vida en el GP de Alemania en la categoría de Moto 3. El 42 logró meterse en el grupo de cabeza en la que fue una carrera atípica de esta categoría, pues el grupo se rompió y quedaron los tres primeros en cabeza. Ramírez, que salía desde la cuarta posición, se metió en el grupo de escapados desde las primeras curvas con Mir, Fenati, Bulega y Arbolino.

Tras mucha pelea entre los cinco, parecía que Mir y Fenati iban a lograr escaparse pero la caída de Arbolino permitió que Ramírez fuera más cómodo y lograra llegar al grupo de cabeza dejando a Bulega atrás, en tierra de nadie. En la última vuelta Fenati comenzó tirando muy fuerte, pero Mir consiguió pasarle en la frenada de la bajada y conseguir así la quinta victoria de la temporada.

El conileño se mostraba “muy satisfecho” tras la carrera. “Ha sido fenomenal, sabía que tenía ritmo y fuerza para luchar. He estado segundo e, incluso, unas vueltas liderando. Al final he preferido asegurar y hacer podio porque éramos un único grupo de tres y no quería arriesgar e irme al suelo”, afirmó en declaraciones a Movistar MotoGP.

