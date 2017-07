Bello, a punto

Falta aún la confirmación oficial, pero todo parece indicar que Antonio Bello va a ser nuevo futbolista del Xerez DFC. El delantero, que tenía ofertas de superior categoría, ha dado el sí a Edu Villegas. El futbolista jerezano militó la temporada pasada en el Jumilla, en Segunda División B acabando la temporada en Filipinas en una experiencia bastante negativa.

Bello se sumará a Camacho, Jorge Herrero y Adri Rodríguez como nuevo futbolista azulino. Otro de los que parece que va a llegar en los próximos días es Adrián Martín, cuyo fichaje aún no es oficial pero lo será en poco tiempo. Edu Villegas, en declaraciones al Diario de Jerez, se muestra muy contento con los fichajes que está realizando pues “son todos jugadores de superior categoría que pueden aportar mucho al equipo y encajan en el perfil que quiere Masegosa”. Edu Villegas tiene claro que el objetivo de esta temporada es el ascenso a Tercera y va a formar una plantilla para ello.

