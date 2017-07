Pareja: "Vitolo lo ha dado todo por el Sevilla"

Vitolo se va a convertir en protaginista, de nuevo, en los próximos días. El canario no se quiere presentar con el Sevilla y le ha pedido al Atlético de Madrid que resuelva la situacióm, que pague la cláusula a través de la U.D. Las Palmas. Hoy, en la vuelta al trabajo, Nico Pareja valoró la situación: “Nosotros tenemos que ocuparnos de entrenar. Las llegadas y salidas son cosas de los directivos y de cada uno. No podemos entrar en cada uno. La marcha o no de un jugador como él, en todos los sentidos, en lo futbolístico, en lo personal, sería algo difícil en todos los sentidos porque se trata de un jugador excepcional, muy importante, que le ha dado muchas cosas al equipo. Pero sabemos como es el fútbol. Los cambios son una tónica”.

“Cuando un jugador rinde, la selección, está visto por muchos equipos…el Sevilla es un equipo vendedor. Hay que ver cómo se dan las cosas. Nosotros apoyamos desde aquí la decisión que tome, pero queremos que se quede, no te voy a mentir, pero también no son decisiones fáciles. Se lo ha ganado. Lo ha dado todo por la camiseta. Compromiso máximo. Hay que respetar su decisión sabiendo que Vitolo lo ha dado todo por esta camiseta”.

