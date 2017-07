Hoy por Hoy en los cursos de verano de La Pablo de Olavide

Un año más el programa se desplaza hasta la Casa Palacio de los Briones en Carmona para participar en el comienzo de los cursos de verano de la Pablo de Olavide.

Los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide se celebrarán nuevamente en su XV edición en la sede de Carmona, del 3 de julio al 25 de agosto, organizados por la UPO en colaboración con el Ayuntamiento de esta ciudad. La Casa Palacio de Los Briones, sede permanente de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, acogerá por decimoquinto año consecutivo un total de 41 Cursos de Verano.

En los Cursos de Verano se abordarán, entre otros, temas diversos, como el terrorismo yihadista, los desafíos del Estado de Derecho, el periodismo y las redes sociales, la traducción en el cine, el coaching, la comunicación y el liderazgo, la alimentación vegetariana, los vinos de Andalucía, el uso civil de drones en España, el cambio climático y la seguridad alimentaria, la gestación por sustitución, el legado de la cocina andalusí, los secretos del cante flamenco, la Ley de Igualdad o la historia y cultura de los judíos de Sefarad, en los que participarán diferentes especialistas nacionales e internacionales.

En esta nueva edición de los cursos, los seminarios se celebrarán en el mes de julio, mientras que a lo largo del mes de agosto se llevará a cabo en Carmona un curso práctico destinado a realizar prácticas arqueológicas de campo. Además de los tradicionales cursos de cinco días, en esta edición se ha vuelto a apostar por la inclusión en el programa estival de seminarios de tres y dos días, dirigidos sobre todo al reciclaje de profesionales para que puedan compaginar la formación con su actividad laboral.

Además, es destacable que por cuarto año consecutivo se ha vuelto a incluir en la programación estival dos cursos de verano coordinados por el Centro Adscrito San Isidoro (CEADE) en virtud al convenio suscrito entre la Universidad Pablo de Olavide y esta institución “Moda y comunicación: las claves de su futuro” y “De las webseries a las plataformas digitales, el futuro del audiovisual”.

Los cursos de verano de este año ofrecen un programa multidisciplinar en el que participarán un total de 353 ponentes y conferenciantes. Además, se espera la participación de unos 800 estudiantes. Con respecto a los ponentes, hay que destacar la presencia en los Cursos de Verano del presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza; del ex ministro de Educación y presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, Ángel Gabilondo Pujol; de los escritores Luis García Montero, Juan José Téllez y Laura Freixas; del guitarrista flamenco Paco Cepero; del cantaor Pansequito, así como también de la periodista de la cadena SER Pepa Bueno.

Son muchos los ponentes de los cursos, algunos de ellos han estado ya con nosotros en el programa. Durante laprimerahora del programa,además de Juan Avila,alcalde de Carmona, hemos podido hablar con Vicente Guzman, rector de la Pablo de Olavide, y Amparo Rubiales, presidenta del Consejo Social de la UPO.

Durante la seguda hora nos han acompañado los directoresdelagunos de los cursos programados.

Rafael Rodríguez Guerrero, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Director del curso 'Periodismo y redes sociales'.

- Manuel Ricardo Torres Soriano, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide. Director del 'XII Curso Internacional sobre Terrorismo Yihadista: contención y expansión de la amenaza'.

- Almudena Serra González, presidenta de Rumbos, Recursos Educativos Especializados. Directora del curso 'Neuroeducación, Mindfulness y conflicto en el aula. Una aproximación desde el enfoque sistémico'

Además de ellos, También participarán en los diferentes cursos otros periodistas como Vicente Vallés, presentador de informativos de Antena 3; Montserrat Domínguez, directora de El Huffington Post; Ramón Lobo, periodista en el diario.es; Lucía Méndez, analista de Herrera en la Onda y La Brújula; Ignacio Escolar, director de eldiario.es; Jesús Maraña, director de infoLibre; Isaías Lafuente, de la Cadena SER; Alejandro Vega, director de RTVE Digital o Carlos Fernández, community manager de Iberdrola y ex community de la Policía Nacional.

Joaquim Bosch, juez en Moncada (Valencia) y portavoz territorial de Jueces para la Democracia, también participará en los cursos de verano de ‘Olavide en Carmona’, así como Francisco Serrano, abogado y ex titular del Juzgado de Primera Instancia 1º 7 de Sevilla; la abogada Ana María Ruiz Tagle, ex diputada constituyente y presidenta de la Asociación Rosario Valpuesta; Fernando Reinares, director del Programa sobre Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano; Joaquín Castellón, director operativo del Departamento de Seguridad Nacional del Ministerio de la Presidencia; Ignacio Gabaldón, teniente coronel del Ejército de Tierra y miembro de la IMSDivisión de Inteligencia en el Cuartel General de la OTAN (Bruselas) o Juanfer F. Calderín, director del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo.Asimismo, también se contará con la participación de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura; Pablo Casado, vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular; Manuel Jiménez Barrios, consejero de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía; José Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Juan Carlos Blanco, portavoz del Gobierno Andaluz; Teresa Rodríguez, coordinadora y portavoz de Podemos en Andalucía; Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía; Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos; Carmen Alborch, ex ministra de Cultura y escritora o Nuria López, secretaria general de CC.OO. de Andalucía.

Destaca además la participación de Cristina Heeren, creadora de la fundación que lleva dicho nombre; del diseñador de moda Juanjo Oliva; Alfonso Sánchez, director y actor de 'El mundo es nuestro'; Gervasio Iglesias, productor de 'El hombre de las mil caras'; Antonio Pérez, productor de 'Solas'; David Sáinz, creador y director de la webserie 'Malviviendo' y Oliva Acosta, directora de cine y productora de Olivavá producciones, entre otros.

Esta nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide cuenta con la colaboración de 81 entidades públicas y privadas

Comentarios