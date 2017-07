Tello: "He cumplido un sueño"

El Betis está de moda, dirán los que lo ven todo color de rosa. Lo cierto es que un futbolista de su plantilla acaba de ser elegido el mejor futbolista del europeo sub-21 que acaba de finalizar y el club se ha convertido en el primer gran animador del mercado nacional con cuatro fichajes -Sergio León, Camarasa, Tello y Barragán, éste último a falta de la oficialidad- ya cerrados. El de Cristian Tello es el que más ilusión ha despertado entre los seguidores del Betis. En su presentación, el nombre de Ceballos, por quien se pelean Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín, estuvo siempre presente.

"Hoy he cumplido un sueño. Desde pequeño ya tenía mucha ilusión por esta camiseta. Me venía este cariño porque me gustaba como vivía el futbol el Betis, por su afición, su gente y por los colores de la camiseta. Yo siempre lo recuerdo con alegría. Recuerdo cuando, con mi padre, íbamos a ver al Betis a Sarriá. En mi infancia me gustaba mucho Alfonso. Siempre me solía fijar en él, llevaba sus botas y lo intentaba llevar todo igual que él. Estoy muy contento por cumplir ese sueño de pequeño de vestir esta camiseta y ver lo que se siente jugando en este equipo. Espero disfrutarlo al máximo”, manifestaba el futbolista.

Tello no escondía su deseo de poder jugar al lado de Dani Ceballos: "Jugar con un futbolista de la talla de Dani es primordial para cualquier jugador. Espero que continúe aquí porque le puede dar mucho al equipo". Y es que era imposible no hablar de Ceballos durante la presentación de Tello, con toda España hablando del interés de Real Madrid y Barcelona tras su eclosión en la Eurocopa sub-21. Serra Ferrer manifestó respecto al futbolista que "es verdad que el Barcelona me pidió opinión sobre Ceballos y se la di. Imaginarán cuál fue. Aquí se le quiere y se le valora mucho y ojalá no se quede por una temporada más, sino por muchas. Pero no mandamos al cien por cien en esta situación, hay otra parte, que es la de Ceballos, que a lo mejor piensa que se puede sentir más realizado en un grande".

De hecho, como ya informó Radio Sevilla en 'Libre y Directo', la Juventus de Turín le ha hecho llegar una oferta firme al Betis de 20 millones de euros -cinco superior a la cláusula del jugador- para convencer a Ceballos y a su empresa de representación, Bahía, y al propio club verdiblanco y lograr llevarse al utrerano a Turín. No obstante, su futuro parece estar en España, bien en el Madrid, bien en el Barcelona. El futbolista decidirá. Al Betis, mientras tanto, le toca esperar, aunque su deseo es poder contar con Dani Ceballos como cedido la próxima temporada y, probablemente, esto sería más factible si ficha por el Real Madrid.

