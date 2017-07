Deportivo y Oriol Riera separan sus caminos

Oriol Riera ya no es jugador del Deportivo. El club ha anunciado esta tarde la rescisión del contrato de delantero catalán, al que le quedaba un año de compromiso con la entidad coruñesa.

Oriol Riera, con el Deportivo / Miguel Riopa (AFP/Getty Images)

Pepe Mel no contaba con Riera y en las últimas horas se han acelerado las negociaciones para que ya no el jugador ya no se tuviese que incorporar mañana a las órdenes de Mel.

Riera ha actuado esta última temporada cedido en Osasuna, donde ha disputado 22 encuentros anotando 4 goles.

En el Deportivo su rendimiento ha sido más discreto, vistiendo la blanquiazul durante dos campañas en las que anotó 6 goles. Ahora el de Vic tiene previsto iniciar una nueva aventura fuera de España.

