Tino Fernández: "No oculto que quiero que vuelva Lucas"

Lucas Pérez está en la diana del Deportivo. En el diseño de la temporada del club el nombre del de Monelos está señalado en rojo. No será fácil y posiblemente habrá que esperar a que el mercado madure para que la pieza se ponga a tiro, pero el presidente Tino Fernández ya no esconde su deseo "quiero que vuelva Lucas. No es fácil, tiene contrato alto y su club ha pagado un dinero por él. Si pudiésemos lo haríamos y si no es este año, el siguiente, pero estoy convencido de que volverá al Deportivo algún día". Así de contundente se ha mostrado Tino Fernández al término del acto de presentación de la campaña de abonos y de las nuevas equipaciones diseñadas por Macron. El presidente además ha confirmado la noticia adelantada hoy por Coruña Deportiva; Juanfran ya es jugador en propiedad de los blanquiazules.

La noticia del día en el apartado deportivo ha estado en las salidas de Oriol Riera y Laure, dos operaciones que se han precipitado en las últimas horas al haber encontrado "buenas opciones" para recolocarles en el mercado. El futuro de Oriol Riera está fuera de España, mientras que Laure jugará la próxima temporada en Segunda División. No serán las únicas bajas, ya que el propio presidente reconocía que "alguna más va a haber". Pudo haber dado una pista cuando fue cuestionado sobre la acumulación de efectivos en el centro del campo "no va a haber overbooking", afirmó Tino Fernández.

