El Eldense ficha a Chema, ex portero del Hércules

El C. D. Eldense ha llegado a un acuerdo con el portero José María Giménez Pérez “Chema”, para que defienda la portería azulgrana la próxima temporada conviriténdose en el primer fichaje azulgrana de la temporada 2017/2018.

Chechu (I) con el presidente del Eldense, David Aguilar / Cadena SER

El oriolano cumplió 37 años el pasado 25 de abril y llega procedente del Hércules de Alicante donde ha sido uno de sus capitanes además de una referencia dentro de su vestuario.

Chema ha asegurado en los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER que le apetece el reto del C. D. Eldense y que quiere devolverle a Segunda B reconociendo que su salida del Hércules se debe a que “tras no conseguir el ascenso, el club creyó conveniente que no continuara, aunque me hubiera apetecido seguir porque allí me sentía importante”.

Mide 1,87 m, pesa 85 Kg y se trata de un guardameta con sobrada experiencia después de haber pasado por el C. D. Alquerías (2000/2001), Real Murcia “B” (2001/2002), Xerez C. D. (2006/2013), Skoda Xanthi de Grecia (2013/2014) y Hércules de Alicante.

Comentarios