"Aún no hemos cobrado el mes de mayo"

¿Recuerdan cuándo en el mes de mayo la plantilla del Xerez Deportivo FC amenazó con no disputar los últimos encuentros de Liga porque la directiva no podía prometerles el pago de la nómina de dicho mes? Pues esa deuda aún sigue vigente. Futbolistas y ex futbolistas de la primera plantilla del Xerez Deportivo muestran su malestar por esta situación y se preguntan cómo es posible que el club esté cerrando estos fichajes de superior categoría. Álvaro Ramírez, ex futbolista del club azulino, nos contaba a la Cadena SER que “la directiva llegó al vestuario una tarde y nos comentó que iba a estar difícil cobrar el mes de mayo, pero estamos viendo que se está fichando a futbolistas por cantidades importantes y nosotros seguimos sin cobrar mayo”.

Los fichajes de futbolistas como Camacho, Adri Rodríguez, Herrero, Iglesias o Bello con un caché de superior categoría no parecen haber caído muy bien a unos futbolistas a los que esperan cobrar ese dinero. “Hemos hablado con la actual directiva y nos dicen que es cosa de la anterior y cuando hablamos con la anterior directiva nos dicen que de eso se debe encargar la actual directiva. Se pasan la bola mutuamente. Estamos un poco expectantes”, nos contaba Álvaro Ramírez molesto por la situación que están viviendo.

Todo parece indicar que Ramírez jugará la próxima temporada en el CD Guadalcacín y podría ser presentado en los próximos días.

