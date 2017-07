Bello, un refuerzo de lujo

El trabajo de Edu Villegas al frente de la dirección deportiva del Xerez Deportivo FC sigue dando sus frutos. Ayer ya anunciábamos en radiojerez.com que Antonio Bello estaba muy cerca de firmar por el club azulino y hace unos minutos se ha hecho oficial. El jerezano, que tenía ofertas superiores, ha decidido bajar dos categorías para sumarse al proyecto del Xerez DFC.

Llega procedente del Jumilla, donde jugó la temporada pasada 29 partidos llegando casi a los dos mil minutos. El interior derecho jerezano vuelve a su casa sumándose a un proyecto “de futuro e ilusionante. Edu (Villegas) me ha hablado maravillas del club y del equipo que se está haciendo. Podía haber aceptado mejores ofertas en lo económico, pero me ha convencido para quedarme aquí”.

Tras nueve temporadas jugando en Segunda División B y terminando el curso pasado en Filipinas, llega a Chapín para dar el asalto a Tercera División. Su dilatada experiencia en Jumilla, Pontevedra, UCAM Murcia, Alcoyano, Balompédica Linense y Jerez Industrial le avalan como un refuerzo de lujo para el Xerez Deportivo FC.

