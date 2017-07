Güiza refuerza la zaga blanquiazul

En el Jerez Industrial Juan Pedro Ramos sigue formando una plantilla competitiva para poder luchar por el ascenso la próxima temporada. Las buenas relaciones con el Xerez CD le han permitido firmar a futbolistas de la talla de Casares, presentado la pasada semana, y de Manuel Güiza, al que le ha tocado ser presentado hoy.

El lateral derecho, que el año pasado no contó apenas para Vicente Vargas llega cedido al club blanquiazul en busca de esos minutos de los que no dispuso la pasada temporada. “Seguiré trabajando para ganarme el puesto y jugar los máximos minutos que pueda”. El defensa ha elegido el Industrial porque dice “es un club que debe estar más arriba de lo que está. Me gustaría poner mi granito de arena para devolver al Jerez Industrial donde se merece.”

