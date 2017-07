Arriba el Feslloch

Benlloch es prepara per rebre entre el 6 i el 8 de el Feslloch. Bandes com ZOO, Manel, Animal, Smoking Souls o El Diluvi encapçalen un cartell on destaca també l’espectacle de producció pròpia Feslloch a Banda, protagonitzat per Feliu Ventura, Xavi Sarrià (Obrint Pas) i Josep Nadal (La Gossa Sorda). Els bascos Huntza seran la formació convidada d’aquesta edició, mentre que l’actor Xavi Castillo aportarà el toc humorístic al Feslloch 2017. La programació de concerts es completa amb una llarga llista de les bandes més en forma del territori lingüístic. Parlem de Gener, Oques Grasses, Ebri Knight o Pepet i Marieta entre moltes altres.

L’Associació Feslloch ha preparat a més una sèrie d’activitats paral·leles que inclouen jocs, presentacions i competicions esportives. Una de les novetats d’enguany serà el ràdio show en directe conduït pel podcast Massa pa’ la Carabassa. Mentrestant el torneig de Trivial i el karaoke en valencià tornaran a estar segurament entre les activitats més participades. A més al Feslloch també s’hi presentaran els llibres ‘País Valencià, avui i demà’ (dissabte 18.15h a l’Auditori) i ‘El País Valencià que volem’ (dissabte 19h al Frontó Municipal). Per una altra banda membres d’Arran aprofitaran per presentar la campanya #LaClau sobre la importància de l’autoorganització juvenil (divendres 19h al Frontó Municipal). Tanca la llista d’activitats la presentació del projecte ‘Te’n podria dir mil’ sobre la manca de referents femenins a la nostra societat. En l’apartat esportiu el Feslloch acollirà els tradicionals campionats de bàsquet 3x3, petanca, volei, futbol sala, frontó a mà i bàdminton.

Horaris de les actuacions

Aquestes començaran dijous 6 amb el concert de Roba Estesa (22h), que aniran seguides de Oques Grasses (23h), Doctor Prats (00.15h), Huntza (1.30h) i Pepet i Marieta (2.45h).

Divendres Les Kol·lontai inauguraran la jornada a les 18.15h a l’Auditori. L’escenari Ovidi obrirà a les 20h amb l’esperat Feslloch a Banda, que precedirà els concerts de Gener (21.30h), Égalité (22.45h), Manel (23.45h), Candela Roots (1.30h), Ebri Knight (2.45h), Animal (4h) i La Fúmiga (5.15h).

Dissabte Tomàs de los Santos prendrà el relleu a l’Auditori a partir de les 19.15h. Xavi Castillo ho farà a les 20.30h a l’escenari Ovidi. Després vindran els concerts de Mireia Vives i Borja Penalba (21.45h), Xiromita Trad Project (23h), El Diluvi (00.15h), ZOO (1.30h), Smoking Souls (3h), Pupil·les (4.30h) i Figuels DJs (5.15h). Tota la programació està disponible a la web www.feslloch.com.

Comentarios