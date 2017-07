El caso de esa mujer, vecina de Culleredo, aparecida muerta estos días nos ha impresionado porque habla de uno de esos temores latentes que tenemos desde niños. Quedarnos solos. No estar solos con nosotros mismos, si no no tener a nadie que piense en nosotros, que se preocupe, que nos cuide, que nos eche en falta. En un edificio de viviendas con un coche aparcado de forma permanente en un garaje, cubierto de polvo, con esas necesidades básicas como hacer la compra, ir a ganarse el sustento, pasear, nadie la echó en falta. Ni un familiar, ni un amigo, ni un vecino, nadie. Somos seres sociales pero sólo los ancianos saludan por la calle en los pueblos y en los barrios. Ya no nos reconocemos en los otros y muchas veces les miramos con esa desconfianza que da el sentir a los demás como extraños. Esta situación influye en la vida pública, en la forma en que desde el poder se gestionan los servicios sociales o servicios básicos como la salud. Hemos perdido educación, la sonrisa como hecho social que acerca, y la cordialidad. Solos, rodeados de gente y, a veces, solos. Mire a su vecino, no es invadir su intimidad. Es sólo reconocerse en él.

Además, el cadáver de esa mujer estaba momificado, no se corrompió. Además, y es lo más triste, sólo la echaron en falta cuando se acabó el dinero de la cuenta donde se cargaba el importe de su alquiler. "Que se llama Soledad", Joaquín Sabina.

