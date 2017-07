Mundos Digitales: lo último de la animación en A Coruña

Más de mil personas se darán cita entre mañana y el sábado día 8 en A Coruña en torno al mundo de la animación. Mañana se inaugura en Palexco la Decimo sexta Edición de Mundos Digitales, un congreso relacionado con la creación, la innovación y los nuevos negocios del sector digital. Tadeo Jones es la imagen del festival y el director tecnológico de Disney, Rajesh Sharma, será el encargado de la primera conferencia de esta cita internacional.

Responsables de efectos visuales en series como Juegos de Tronos o Guardianes de la Galaxia II explicarán las tecnologías utilizadas en sus producciones. El congreso también adelanta, en exclusiva, la imagen de la nueva película de Tadeo Jones, algo muy complicado de conseguir antes de su estreno en agosto, según la organización.

Mundos Digitales incluyue este año una nueva sección , Out of the box, donde se mostrarán las aplicaciones más vanguardistas de los efectos digitales y el 3D en otros sectores industriales. En Galicia hay más de 3 mil empresas en la industria digital con más de 20 mil trabajadores.

