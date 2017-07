El móvil del crimen

Hace un par de semanas, nos enviaron una nota de presa de la Policía Local: un joven de 27 años había agredido a una vigilante de la ORA. Presuntamente, claro. La historia tenía su gracia, porque el sospechoso estaba en el coche al lado del mercado de San Agustín cuando la controladora comenzó a sacar fotos para adjuntarlas a la denuncia. Naturalmente, salió del coche y le dijo que ya se iba, pero ella se negó a dejarlo correr. Entonces el infractor sacó su móvil y empezó a grabarla, no tengo ni idea de por qué. Probablemente, él se dio cuenta también de que aquello no tenía sentido, porque decidió emplear su teléfono de una forma más proactiva: la controladora afirma que le golpeó un par de veces con él, sin causarle lesiones. Para mí, lo interesante de esta anécdota no es que un conductor desquiciado haya agredido a una controladora de la ORA (todos sabíamos que eso iba a pasar tarde o temprano) sino el hecho de que el primer impulso de ese sujeto, cuando le dijo que no iba a retirar la denuncia, fuera sacar el móvil para grabar lo que estaba pasando.

Se trata de algo muy habitual hoy en día y afecta a mi trabajo, porque los redactores hemos pasado de solamente recabar testimonios a tratar de localizar al individuo que estaba allí mucho antes que cualquiera de nuestros fotógrafos y que tiene la imagen o el vídeo que harán que la noticia salte a primera plana. A mí me ocurrió por primera vez en febrero de 2012, cuando un expresidiario arrojó un líquido corrosivo a unos niños que acababan de bajarse del bus escolar en Juan Flórez y a los que había confundido con los hijos del juez Vázquez Taín contra el que gritaba venganza. El aguafuerte les quemó la piel y la ropa mientras el individuo se daba a la fuga aprovechando la confusión. Era la hora de comer, y yo me enteré bastante tarde. Cuando llegué, no había nadie, solo los empleados de Cespa que se dedicaban a regar la parada de bus para dispersar los restos del aguafuerte. Encontré la tienda donde habían metido a los niños para sacarles la ropa empapada en líquido corrosivo y tomé nota de las declaraciones de las dependientas, unas chicas muy amables que recordaban compadecidas cómo gritaban los niños al abrasarse.

Luego fui local por local, buscando aquellos cuyo escaparate daba justo delante de la parada de bus. Al tercer intento, tuvo suerte: el dependiente era un veinteañero que me contó lo que había visto. Por supuesto, cuando él se asomó a la puerta el jaleo ya había comenzado, pero vio al atacante marcharse sin que nadie del público, asustado o aturdido, le detuviera. Él le siguió un rato en dirección a los jardines de Méndez Núñez y en un momento dado, se adelantó, llamó su atención con un grito y le sacó una foto con el móvil antes de correr como un conejo. Yo le elogié por su sangre fría, por cómo había sabido reaccionar cuando el resto se había quedado paralizado. Un verdadero héroe 3G. Tras rebañar el bote de vaselina, le pregunté si me podía pasar la foto, como quien no quiere la cosa. Él dudó. Ya se lo había pedido otro periodista y se había negado, me explicó que solo se lo había dado a la Policía. Me mostré comprensivo, no quise presionarle y me limité a hacerme el simpático durante cinco minutos más antes de darle la mano y pasarle mi número de teléfono por si cambiaba de opinión.

El tipo se entregó nada más cometer la agresión y yo me pasé el resto de la tarde con los dedos cruzados mientras poco a poco se desvelaban los detalles del caso, que era de lo más rocambolesco, sobre todo por el móvil del delito: Taín había condenado al tipo, un pequeño delincuente, a la cárcel, y él le había pedido que cuidara de sus gatos. El juez había accedido, según él, pero cuando salió de prisión se encontró con que sus amados mininos habían muerto. Así que decidió vengarse del juez atacando a sus hijos.

Aún estaba haciendo chistes cuando llegó la foto por correo electrónico. Ahí estaba: un sexagenario de pelo gris recogido en una cola de caballo y un bigote poblado que caminaba con las manos metidas en los bolsillos de un abrigo largo y miraba con desconfianza a la cámara. Lo tenía. Y lo que era mejor: nadie más lo tenía. Pero, como señaló mi redactor jefe, no había ninguna garantía de que fuera él, aunque coincidiera la descripción. Si era un transeúnte cualquiera y se veía al día siguiente en primera plana como el tipo que tiraba ácido en la cara a unos niños, yo también iba a sentir quemazón y enrojecimiento. A pesar de todo, conseguí convencer a mi redactor jefe para que me dejara publicarlo en la primera página y acerté. El tipo fue condenado a 13 años de cárcel por un delito con un móvil tan ridículo y yo, afortunadamente, no cometí un delito al publicar la foto del móvil.

