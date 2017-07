Lolo Pla: “La magnitud del Elche C.F. su proyecto y el estadio me han convencido”

El Elche C.F. ha presentado a su séptimo fichaje para la dura temporada que le aguarda en la 2ª División B. Se trata de Manuel Coronado Pla (Mérida, 7 de abril de 1993) que procede del Toledo, equipo en el que anotó 15 goles la pasada campaña, 14 en la Liga y otro en la Copa del Rey.

Lolo Pla, que ha firmado por tres años, ha reconocido sentirse impresionado con las instalaciones del Martínez Valero, y afirmaba que "no me lo esperaba así. Cuando me enseñaron el estadio estaba en una nube. Pensé que un Club así no puede estar en 2ª B en la vida. Hay que volver a Segunda lo antes posible".

El extremeño ha explicado que "las aspiraciones tienen que ser máximas. Yo lo daré todo y no hay mejor plaza que Elche para pelear por algo grande. La clave es olvidarse de la promoción hasta que llegue, aunque la meta es luchar por ser campeones de grupo. Además, la humildad, la unión y el trabajo son esenciales para alcanzar el objetivo".

Por su parte, el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, admitió que "el delantero Benja tiene que rescindir su contrato con la Cultural Leonesa. Estamos a la expectativa, como otros clubes, pero el Elche está bien colocado y atento a su posible salida de allí".

