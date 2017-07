El Jerez Natación Máster hace historia

Ver para creer. La entidad más joven en antigüedad de nuestra ciudad ha escrito en tierras extremeñas una página inolvidable en su historia. Campeones de España por equipos en los nacionales de invierno y verano en la temporada de su fundación. Un grupo de nadadores de Jerez, reforzados con excelentes deportistas de otras ciudades, que han conformado un grupo único creyeron cuando peor estaba la cosa y aquí están los resultados.

El Campeonato de España en las piscinas municipales de Badajoz empezó con las pruebas de fondo, donde Jerez Master, aunque en cabeza, no pudo distanciarse de un correoso Tenerife y un motivado Badajoz, especialistas en pruebas largas. A partir del 200 braza, los jerezanos empezaron a cimentar una ventaja que ya no soltarían hasta la finalización del Campeonato, donde el equilibrio en todas las categorías, y un excelente equipo masculino, no dieron opciones a los demás equipos.

Lucha encarnizada hasta el final entre el campeón de 2016, Tenerife, y el aspirante Badajoz, que con muchos nadadores más no pudieron con la calidad de los canarios. En categoría masculina, dominada por los jerezanos, se coló tercero un gran Master Murcia liderado por el recordman mundial Alberiche. En chicas, Badajoz fue segundo para entusiasmo de la parroquia local.

Emocionados por la consecución del primer nacional por equipos en piscina larga y segundo de la corta historia de Jerez Natación Master, en apenas 1 año de vida, Manolo Mestre, presidente, tenía palabras para todos: "Ahora todos querrán a nuestros nadadores o todos querrán nadar aquí, espero sea lo segundo. Estoy muy contento no sólo de lo conseguido en tan poco espacio de tiempo, sino que se ha hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, sin apenas ayuda económica ni espacio para entrenar, y con un amor propio que hace mucho tiempo que no veía. Es muy emocionante levantar trofeos para nuestra ciudad y sentirnos reconocidos"

Luismi Sánchez, en representación del cuadro técnico, se mostraba reivindicativo y agradecido: "hemos echado muchas horas, esto no cae del cielo. Pero tenemos un grupo de nadadores especial, comprometido y muy generoso. Le dedicamos este título a nuestros familiares y amigos, ellos saben lo duro que ha sido este año para nosotros. Estamos en el sitio que nos merecemos, en junio del año pasado no valíamos para esto. Y me parece que no es así después de empezar de cero esta temporada, y sin un duro. Si le dedicamos este título es a nosotros mismos, y en especial a los nadadores que se quedaron en Jerez por varios motivos".

Comentarios