El Citius Manuel Losada Villasante se inaugurará el próximo mes de septiembre

El Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius) celebra su XIII Aniversario. El volumen de ingresos obtenidos en el último ejercicio, que supera la previsión original, el número de proyectos desarrollados en sus instalaciones y la reciente construcción de un nuevo edificio, que será bautizado con el nombre de Manuel Losada Villasante y que se inaugurará el próximo mes de septiembre, son solo algunos datos que avalan el crecimiento que sigue experimentando el Citius un año más.

Para el año 2016 se habían realizado unas previsiones de ingresos de 732.000 euros, pero finalmente se han facturado 788.317 euros, lo que supone un aumento sobre lo previsto del 7,7 por ciento, según ha informado la directora del Secretariado de Centros, Institutos y Servicios de Investigación, Patricia Aparicio Fernández. Los Servicios Generales de Investigación siguen materializando de esta manera el esquema previsto de autofinanciación, ya que superan ampliamente las previsiones y los ingresos de años anteriores, pasando de un 40 por ciento en el ejercicio 2008 a un 68 en el ejercicio 2016.

Además, según un comunicado, los ingresos generados por los investigadores y grupos de investigación de la propia US en 2016 han supuesto un total de 271.216 euros. Parte de los ingresos generados por investigadores de la US proviene de autofinanciación de la propia institución, mediante 99 ayudas del V Plan Propio de Investigación. Los ingresos provenientes de OPIs, empresas privadas y entidades externas en general, han alcanzado la cifra de 517.316 euros, de los cuales un nuevo por ciento corresponde a uso realizado por investigadores de la US facturado a través de FIUS y Aicia, mientras que 144.282 euros corresponden a otros OPIs (CSIC, Universidades, Fundaciones y otros Organismos Públicos).

Inaugurado en 2004, el Citius supuso la centralización de los Servicios Generales de Investigación en unas instalaciones tecnológicas de calidad, con personal técnico de alta especialización, y con gran accesibilidad a la comunidad científica. En la actualidad aloja siete de los quince Servicios Generales de Investigación (SGI) de la US, en concreto a los Servicios de Espectroscopía de Masas, Microscopía, Radioisótopos, Resonancia Magnética Nuclear, Rayos X, Espectroscopia de Fotoelectrones y Caracterización Funcional.

La Hispalense cuenta también con el Citius Celestino Mutis, donde se ubican los SGI de Biología, Microanálisis, Herbario, e Invernadero, junto al Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas (IMUS). Asimismo, el Centro Internacional cuenta con espacios de apoyo a la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. En este centro se encuentra el Servicio General de Investigación Fototeca-Laboratorio de Arte, el Instituto de Estudios de América Latina y el Centro de Estudios del Paisaje y Territorio.

Además, recientemente ha finalizado la construcción del nuevo Centro de Servicios Generales de Investigación en el Campus de Biomedicina de la US. El pasado 23 de junio, el Consejo de Gobierno de la US ha aprobado que este nuevo edificio se denomine Citius Manuel Losada Villasante, en honor al catedrático de Bioquímica de la Universidad de Sevilla.

Este nuevo edificio, el tercer Citius, estará especializado en el área de Biomedicina y contará con una superficie total de 4.000 metros cuadrados, separados en distintas áreas, entre las que destacan las destinadas a generación de animales modificados genéticamente y congelación de embriones; a experimentación y mantenimiento de mamíferos convencionales limpios; y la zona de mantenimiento, cría y experimentación de anfibios, reptiles y peces. También contará con zonas para otros servicios de apoyo a la investigación en Ciencias de la Salud (600 m2), así como con espacios para la ejecución de proyectos en el ámbito de Ciencias de la Salud (500 m2). La inauguración de este centro está prevista para septiembre de 2017.

En el ámbito de recursos materiales, durante 2016 se concedieron cuatro proyectos por un total de 1,5 millones de euros en la Convocatoria de Infraestructura y equipamiento Científico-Técnico del Subprograma estatal de infraestructuras científicas y técnicas y equipamiento (Plan Estatal I+D+I 2013-2016). La nueva infraestructura complementará la oferta científico-tecnológica de los SGI Microscopía, Herbario, Invernadero, Microanálisis, Fototeca del Laboratorio de Arte y Centro de Experimentación Animal. Además, durante 2016 se han realizado tareas de puesta a punto de la infraestructura adquirida e instalada a finales de 2015.

"Los avances en estos aspectos fundamentales son, en gran medida, responsables de que en 2016 los investigadores principales de proyectos usuarios de los SGI hayan sido 204, y las entidades externas usuarias hayan sido un total de 113", ha apuntado Aparicio. Estos usuarios pertenecen a áreas de conocimiento tan diversas como la agroindustrial, biotecnología, salud, recursos naturales, energía, medio ambiente, tecnología de la producción y de la construcción, nuevos materiales, patrimonio, etc. En esta línea, se ha prestado también apoyo a la docencia de 14 departamentos.

Durante 2016 se han utilizado los Servicios Generales de Investigación de la Universidad de Sevilla para el desarrollo de 20 proyectos europeos, 331 proyectos de investigación competitiva estatal (99% de ellos pertenecientes al Ministerio de Economía y Competitividad), 150 proyectos financiados por la Junta de Andalucía y 34 Ayudas para la Consolidación Grupos Junta Andalucía.

Durante 2016 se han renovado las certificaciones por la entidad certificadora nacional Aenor en las Normas ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad, e ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental. El alcance de estas certificaciones se extiende a los 15 Servicios Generales de Investigación y a todas las unidades presentes en los edificios Citius y Citius Celestino Mutis.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Los SGI en 2016 continuaron creciendo en su papel como elementos clave en transferencia de conocimiento y tecnología, como demuestra la renovación del convenio con la empresa Endesa para continuar con las actividades del laboratorio conjunto Endesa-Universidad de Sevilla (Lusend) situado en el Citius.

El Citius es un centro impulsor de muchas otras actividades relacionadas con la divulgación científica: residen en él dos exposiciones del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla, posee un programa de visitas de institutos de educación secundaria, ha establecido el premio de investigación con la empresa Bruker y participa en eventos como la Noche Europea de los Investigadores, la Semana de la Ciencia en Andalucía (el mayor evento anual de divulgación de la ciencia a nivel europeo) y el Salón de Estudiantes y Ferisport organizado por la Universidad de Sevilla.

Durante 2016 y con motivo del XII Aniversario Citius, se inauguró la exposición temática 'Riotinto, Minería, Medio Ambiente y Patrimonio', realizada con fondos de la exposición de Geología de la US, y en noviembre de 2016 se entregaron los Premios Universidad de Sevilla-Bruker (5ª edición), destinados a recompensar los trabajos de investigación publicados de mayor impacto tecnológico en el campo de la resonancia magnética nuclear aplicada, así como a apoyar un proyecto de investigación innovador y con impacto tecnológico que involucre el uso de los equipos del Servicio General de Investigación de Resonancia Magnética Nuclear de la Universidad de Sevilla.

Por último, la plantilla total en los SGI ha incrementado en los últimos años y asciende actualmente a 88 técnicos, de los cuales dos tercios son licenciados, y de ellos la mitad doctores.

