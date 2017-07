UVi24, la App que funciona como el 061 para mascotas

UVI24 es la primera aplicación gratuita que te permitirá tener información en tiempo real sobre dónde cubrir tus urgencias veterinarias las 24 horas del día para la mascota en cualquier parte del territorio nacional.

Este servicio nace tras detectar que si le ocurre algo a tu mascota cuando sales de viaje o no tienes cerca a tu veterinario de confianza, no tiene esa necesidad cubierta, por lo que es imprescindible garantizar la seguridad de tu mascota. El humorista Manu Sánchez se ha sumado a este proyecto que considera "el 061 de los animales, algo que no existía pero muy necesaria para estar tranquilos con nuestra mascota, tanto en casa como si viajamos". Escuche sus declaraciones completas:

UVI24 trabaja con los mejores profesionales y clínicas veterinarias llegando a ofrecer una amplia cobertura en todas las zonas de España, para que su mascota pueda ser atendida con rapidez y eficacia. Desde hace más de un año y medio se lleva trabajando con profesionales del sector para poder prestar un servicio de calidad.

El usuario podrá acceder de manera gratuita a la App o llamar directamente a una línea 900 asociada al servicio, que será geolocalizada y por la que recibirá en tiempo real toda la información necesaria para cubrir urgencias veterinarias en cualquier destino. Además, permite que la clínica en la que el animal va a ser asistido tenga todo preparado para no perder ni un minuto desde que llegue al centro veterinario

Por otro lado, otro de los servicios que ofrece UVI24 es el de ayudar a encontrar a la mascota en caso de pérdida. Sólo hay que registrarse, subir datos y fotos del animal perdido y de esa manera se puede ayudar a que vuelvan lo antes posible a su hogar.

UVI24 no es sólo una aplicación, es la mejor herramienta y la única para salvar la vida de tu mascota en caso de urgencia. Todos los dueños de mascotas, así como los amantes de los animales, podrán descargarse la aplicación móvil completamente gratis -disponible para iPhone y Android-. Dicha aplicación tendrán varias funcionalidades, pero la más importante será la de: “LLAMAR”.

