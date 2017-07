La FADE defiende subir los salarios más bajos hasta un 4%

Las mesas de negociación colectiva que se conformen a partir de ahora en Asturias cuentan con el beneplácito de la FADE para que se negocien en ellas subidas salariales de hasta el 4% en el caso de los salarios más bajos.Pedro Luís Fernández, presidente de la FADE, sigue así el planteamiento hecho en la SER por Juan Rosell. El máximo dirigente de la CEOE, aun sin ligar las cifras de empleo con las subidas salariales como hace unos días proponía la ministra de empleo, Fátima Báñez; sí se ha mostrado partidario de una subida de hasta el 3% en aquellas empresas que hayan atravesado con éxito el periodo de crisis. Estos incrementos podrían ser mayores en el caso de los sueldos más bajos, que podrían incrementarse, incluso, por encima de ese porcentaje. Lo ha explicado en Asturias Hoy por Hoy.

El presidente de la patronal asturiana apunta, en cabio, que la subida de salarios no ha de ser lineal. Ha de tenerse en cuenta, dice, la situación de cada empresa y la del trabajador. Así, explica que “hay sectores y empresas en los que ya podemos comenzar a subir salarios, lo mismo que hay otros en los que hay que ser más moderados”. Fernández apoya este argumento en que la recuperación no está siendo igual para todos pero esta no se puede abordar con unos salarios excesivamente bajos. Además, apunta, el incremento de masa salarial traería consigo un incremento del consumo lo que ayudaría a alimentar la maquinaria económica y, por tanto, a acelerar la salida de la crisis para todos: “Esa mayor renta disponible para las familias aumentaría el consumo y alimentaría el círculo virtuoso de volver a generar dinero. Se trata de salir de la crisis sin dejar a nadie en la cuneta; eso es lo que debemos procurar todos los agentes sociales”.

Las declaraciones en la SER de Juan Rosell, abogando por una subida mayor para los salarios más bajos, para el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, demuestran una postura muy valiente para un responsable de la patronal: “Estoy de acuerdo con Juan esa forma de ver las cosas. Es un signo de normalidad y de normalidad. No se puede creer que por ser patronal se ha defender sólo a las empresas porque las empresas son las personas que las componen”.

Y ese es el panorama que, a día de hoy, se está dando en Asturias. Las negociaciones están desembocando en subidas salariales aunque de manera lenta: “A todos nos gustaría que se generase más empleo, pero las cosas van bien. Se está creando empleo de una manera que ni soñábamos”, explica Pedro Luís Fernández. Las expectativas son positivas para la economía regional; por eso recomienda, a las empresas que han conseguido atravesar la tormenta económica, asumir esos porcentajes de aumento salarial situados entre el 1 y el 3% e incluso más, en el caso de los sueldos más bajos.

