Ha comenzado a buen ritmo el período de captación de socios del Deportivo en la misma semana en que se presentaban las nuevas equipaciones con una campaña brava, casi bravú, que habla de mar, coraje y un mundo en blanco y azul. Una campaña en la que el Deportivo se reivindica como un referente anclado en este lugar del noroeste que ha paseado por el mundo. Una campaña que habla de coraje, capacidad de superación y xente brava dirigida directamente al corazón de la base social del club. Lo más grande que tiene el Deportivo, esa gente que ha acudido día sí día también a Riazor sosteniendo al equipo, en ocasiones en volandas, en otras lanzándole ese cable imprescindible para no caer a la nada. El Deportivo ha estado en la cuerda floja en los últimos años, a nivel económico y competitivo y debería entrar ya en un horizonte de tranquilidad correspondiente a su masa y a su apoyo social. Es un argumento fundamental a nivel económico y sentimental para entender esta ciudad y ha llegado a un acuerdo financiero que le devuelve al momento en que el dinero no cerraba el grifo al equipo de la ciudad además con paz institucional con el Ayuntamiento, en un escenario que no ha podido disfrutar más que en contadas ocasiones. Comienza una campaña con las cosas en su sitio por primera vez en mucho tiempo. Una campaña en la que el club tiene clara la clave para haber mantenido el rumbo. En galego hasta la canción. No hay quien pueda, con la gente marinera. Y es verdad. No hay quien pueda.

El vídeo de la primera equipación.

