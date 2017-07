Decálogo sobre o porto e a cidade (ecos do Foro Radio Coruña Cadena SER)

CONSENSO: A Coruña do século XXI só poderá construírse desde a colaboración, o diálogo e as achegas consensuadas das diferentes administracións e partes concernidas. Os intereses de parte e partidistas substituídos polo interese xeral.

CONSORCIO: Unha empresa pública que garanta a xestión e titularidade públicas dos terreos portuarios no interior do concello parece a mellor fórmula para o deseño e a xestión desa cidade que soñamos. Repartíndose esforzos e compromisos.

CULTURA: As actividades culturais deben ter un oco e unha presenza na reordenación da fachada portuaria.

ECONOMÍA: Existen novos modelos de economía asociados á innovación, á formación ou á tecnoloxía que deben abrirse camiño nos terreos portuarios.

MOBILIDADE: Non haberá ningunha intervención que non teña en conta a mobilidade que debe pivotar sobre a primacía do transporte público, a intermodalidade e o protagonismo do peón e o ciclista.

OCIO: Ao carón dos portos, como vemos en Bilbao ou Valencia, pode concentrarse de maneira ordenada unha parte da oferta de ocio das cidades portuarias.

OPORTUNIDADE: Millares de metros cadrados en zonas tan neurálxicas da cidade deben supor unha oportunidade para a dotación de zonas verdes e espazos públicos na perspectiva dunha arquitectura digna da nova fachada marítima.

PACTO: Cómpre un pacto de cidade que debe liderar o concello buscando a harmonía e o compromiso de todos os actores implicados, institucionais e cívicos. O concello debe impulsar un proxecto elaborado e factíbel.

PARTICIPACIÓN: Xa non se pode pensar a cidade deste século de costas á cidadanía. A xente quere opinar, participar e sentirse ouvida e tida en conta na maior transformación do seu espazo urbano.

REVISIÓN: Os convenios do pasado deben ser revisados. Non poden ser unha espada de Damocles. Debuxan unha cidade e unha cultura urbanística e económica que simplemente non existe nin vai volver existir.

