La Audiencia archiva la denuncia contra el director del SAE

Ni Julio Coca, actual director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ni su antecesor, Antonio González, han prevaricado al readmitir a algunos de los extrabajadores del plan de empleo estatal Memta y a otros no. Estas personas asesoraban en la búsqueda de empleo y fueron despedidos cuando se acabaron los fondos para el programa. La Audiencia de Sevilla confirma el archivo del caso que decretó un juzgado de instrucción en base al principio de intervención mínima del derecho penal.

Una docena de extrabajadores acudieron a los tribunales porque aseguraban que la Junta había readmitido a personas con despidos improcedentes y no había hecho lo mismo con otros despidos declarados nulos. No cabe la prevaricación, explica la Sala, porque el SAE decidió que indemnizaría a todos los despedidos con sentencia firme donde se declarara la improcedente de ese despido y, además, adoptó las medidas para obtener el dinero que necesitaba para pagar las indemnizaciones correspondientes. Así que los jueces no apreciar la intención de dictar resoluciones injustas.

